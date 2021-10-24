Правительство не поддержало законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

В отзыве говорится, что предложенные в законопроекте неконкретизированные оценочные формулировки могут привести к произвольному правоприменению, передает ТАСС. С инициативой ранее выступил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. Законопроект предусматривает крупные штрафы и принудительные работы на срок до одного года.