Правительство не поддержало законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

В отзыве говорится, что предложенные в законопроекте неконкретизированные оценочные формулировки могут привести к произвольному правоприменению, передает ТАСС. С инициативой ранее выступил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. Законопроект предусматривает крупные штрафы и принудительные работы на срок до одного года.
2021-10-24T09:15:28+03:00
2021-10-24T09:15:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:15, 24 октября 2021
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