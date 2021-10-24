Рейтинг Джо Байдена за 9 месяцев снизился сильнее, чем у всех остальных президентов США с 1945 года

Показатель сократился с 56% до 45%, передает британская газета «Телеграф» данные исследования американского института общественного мнения Gallup. Авторы исследования объясняет падение рейтинга действующего американского лидера недовольством избирателей из-за пандемии, проблем в экономике и вывода войск США из Афганистана.

