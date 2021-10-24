Власти Болгарии с сегодняшнего дня ужесточают коронавирусные ограничения из-за роста числа заболевших

В большинстве общественных мест начнут требовать так называемые «зеленые сертификаты». Этот документ выдается только тем европейцам, которые полностью привиты одной из одобренных всемирной организацией здравоохранения вакцин. В качестве альтернативы подойдет и справка о перенесенном ковиде, действительная в течение полугода. Медицинские документы не нужно предъявлять только подросткам и детям, которым не исполнилось 18 лет. Кроме того, власти Болгарии прописали, в какие заведения не будут пускать без сертификата, среди них – гипермаркеты, торговые центры, рестораны и гостиницы. Особые требования предъявляются к сфере услуг. Без медицинских документов с сегодняшнего дня на работу не пустят в больницы и дома престарелых. Не нужно будет показывать справки или тесты только при посещении продуктовых магазинов, аптек и при пользовании общественном транспортом. Однако обязательное требование к ношению там масок сохраняется.

Болгария признает российскую вакцину «Спутник V», поэтому туристы с сертификатом вакцинации этим препаратом могут свободно посещать страну.