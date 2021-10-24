Отбывающий наказание в колонии Саратова Мухортов заявил об угрозах от силовиков после выступления в прессе о пытках

Отбывающий наказание в колонии Саратова Александр Мухортов заявил об угрозах от силовиков после выступления в прессе о пытках в исправительном учреждении. Об этом сообщает – интернет-издание «Кавказский узел*».

Между тем, МВД РФ объявило в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных.

Сергей Савельев записал видеоответ, в котором сказал, что, очевидно, российские власти хотят обвинить его в разглашении государственной тайны. Савельев добавил, что рад, что сейчас находится во Франции, где попросил политического убежища.

* "Кавказский узел" - СМИ, признанное иностранным агентом.