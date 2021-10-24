Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал жителей сделать третью прививку от коронавируса

Глава правительства сказал, что это поможет преодолеть ухудшение ситуации зимой. В настоящее время* ревакцинация в Великобритании доступна гражданам старше 50 лет, медикам, сотрудникам домов престарелых и лицам с хроническими заболеваниями. Полностью привиты 79% британцев старше 12 лет.



Ревакцинацию начали проводить и в России этим летом.

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