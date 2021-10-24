Глава правительства сказал, что это поможет преодолеть ухудшение ситуации зимой. В настоящее время* ревакцинация в Великобритании доступна гражданам старше 50 лет, медикам, сотрудникам домов престарелых и лицам с хроническими заболеваниями. Полностью привиты 79% британцев старше 12 лет.
Ревакцинацию начали проводить и в России этим летом.
Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал жителей сделать третью прививку от коронавируса
Глава правительства сказал, что это поможет преодолеть ухудшение ситуации зимой. В настоящее время* ревакцинация в Великобритании доступна гражданам старше 50 лет, медикам, сотрудникам домов престарелых и лицам с хроническими заболеваниями. Полностью привиты 79% британцев старше 12 лет.