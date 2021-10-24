«Зенит» сыграет сегодня со «Спартаком» в Петербурге. Игра пройдёт с коронавирусными ограничениями и помехами и для автомобилистов и пешеходов.

Заполняемость стадиона «Газпром арена» ограничена где-то на треть — 18 тысяч зрителей при том, что стадион вмещает больше 60 тысяч. Так же все болельщики должны предъявить QR-код о сделанной привике от коронавируса или о том, что они переболели. Пцр-тест для того, чтобы попасть на игру, не подойдёт. Также в день матча изменятся маршруты автобусов . На отдельных участках некоторых улиц движение ограничат на весь день. На нескольких улицах запретят остановку транспорта. Кроме того, из-за изменятся трассы некоторых автобусов

Матч чемпионата России «Зенит» — «Спартак» начнется в 19.