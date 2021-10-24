Власти Петербурга на период нерабочих дней введут ограничения на работу ресторанов и магазинов. Исключение сделают для продовольственных и аптек. Общепит сможет работать навынос и на доставку. С 30 октября по 7 ноября должны быть закрыты салоны красоты, фитнес-центры и бассейны, кинотеатры и концертные залы. В театры и музеи будут пускать по QR-кодам или со справкой о медицинском отводе.

В связи со всплеском заболеваемости коронавирусом в Москве нерабочие дни объявили с 28 октября. В городе вводятся схожие с Петербургом ограничения.