В Москве сегодня установят ещё несколько табличек с именами жертв сталинских репрессий.

Таблички появятся на двух улицах в центре столицы и ещё в одном переулке. В доме в самом начале Покровки активисты общественного проекта «Последний адрес» установят памятный знак журналисту и партийному работнику Самуилу Заксу. Его расстреляли 8 марта 1937го года, обвинив в участии в контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации». В Дурасовском переулке появится табличка в память об инженере Исааке Стернине, расстрелянном в конце лета 1938-го года якобы за участие в контрреволюционной организации. На одном из домов на улице Машкова активисты «Последнего адреса» установят сразу два памятных знака репрессированным, говорится на страничке проекта в фейсбуке. На табличках будут имена инженера Ивана Агатова и экономиста Александра Рутцена, расстрелянных соответственно в июне и сентябре 38го по обвинению в шпионаже. Всех позже реабилитировали.

В прошлые выходные установке табличек пытались помешать несколько человек из так называемой Гвардии Захара Прилепина. Они обвинили участников в предательстве родины, а позже ушли. Полиция никого не задержала.