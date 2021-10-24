На Украине из-за нехватки угля остановили Славянскую теплоэлектростанцию. Об этом со ссылкой на компанию-оператора «Укрэнерго» пишет газета «Коммерсант». По данным министерства энергетики, еще на семи ТЭС топлива остается меньше, чем на десять дней. Ранее ведомство сообщало об отставании в накоплении угля для отопительного сезона. В этом месяце Украина намерена добыть более полутора миллионов тонн топлива и импортировать еще более полумиллиона.
2021-10-24T07:34:02+03:00
2021-10-24T07:34:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2924410-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:34, 24 октября 2021
Загрузка комментариев...