Фитнес-клубы просят арендодателей вдвое снизить арендную плату до конца года. В тех регионах, где их работа запрещена, представители отрасли говорят о необходимости отменить плату вовсе. О письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии сообщает агентство ТАСС. В свою очередь клубы обещают попросить властей освободить тех арендодателей, которые согласятся на предложенные шаги, от налога на имущество.

Как отмечается, ограничения на работу фитнес-клубов введены более чем в 30 регионах. Ассоциация ожидает двукратного падения выручки в октябре.