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07:07, 24 октября 2021

В Узбекистане сегодня пройдут выборы президента

В Узбекистане сегодня пройдут выборы президента. Граждане в седьмой раз будут выбирать главу государства.
Важным изменением в законодательстве Узбекистана стала норма о том, что участвовать в выборах президента смогут только представители зарегистрированных партий. Их в настоящее время* в республике пять, за последние два года новых не появилось. Но процедуру регистрации политические объединения пытались пройти, им под разными предлогами отказывали. Всего на пост президента выдвинулись пять кандидатов. Большинство из них либо были чиновниками, либо возглавляли государственные структуры, либо входили в состав парламентов различных уровней. В ходе избирательной компании даже прошли теледебаты, но кандидаты на них не пришли, были только их представители.
Местная пресса считает, что в ходе этих выборов партии скорее борются за втрое место. Лидером же называют нынешнего президента Шавката Мирзиёева. Он решил баллотироваться на второй срок. Самым ярким оппонентом Мирзиёева считается вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров, который подвергался критике за высказывания о советском государстве-оккупанте.

Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В этом году Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направила миссию представителей 26 стран для наблюдения за ходом компании.

* Телеканал Настоящее Время - СМИ, признанное иностранным агентом.


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