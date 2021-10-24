Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли этап Гран-при США в соревновании пар. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 222,5 балла. На втором месте японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Третьи – россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Тарасова и Морозов серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане и двукратные чемпионы Европы. Следующий этап пройдет29-31 октября в канадском Ванкувере.