В Амурской области четыре пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов. Авария произошла на станции «Ледяная», сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги. Накануне грузовой поезд протаранил грузовик, который проезжал пути на запрещающий сигнал светофора. В результате погибли водитель автомобиля и помощник машиниста. Еще двух человек госпитализировали. Локомотив и 14 вагонов сошли с рельсов.