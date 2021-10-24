В Амурской области четыре пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов. Авария произошла на станции «Ледяная», сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги. Накануне грузовой поезд протаранил грузовик, который проезжал пути на запрещающий сигнал светофора. В результате погибли водитель автомобиля и помощник машиниста. Еще двух человек госпитализировали. Локомотив и 14 вагонов сошли с рельсов.
2021-10-24T06:36:45+03:00
2021-10-24T06:36:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:36, 24 октября 2021
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