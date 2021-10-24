«Зенит» и «Спартак» сыграют в центральном матче 12-го тура российской футбольной Премьер-лиги.

«Зенит» пока еще остается лидером чемпионата, однако позиции петербуржцев заметно пошатнулись. В Премьер-лиге клуб потерпел уже два поражения подряд, чего не случалось три года. Причем одно из них – от команды «Сочи», которая на данный момент является прямым конкурентом за лидерство. В результате перед 12-м туром отрыв лидера чемпионата составлял всего два очка.

«Спартак» же хоть и идет пока в середине турнирной таблицы, от зоны еврокубков отстает не слишком сильно. Да и в случае возможной победы над «Зенитом» заметно приблизится к группе лидеров. В активе футболистов «красно-белых» две победы и одна ничья в последних трех матчах Премьер-лиги, причем в предыдущей игре «Спартаку» в самой концовке удалось отыграть два мяча у столичного «Динамо».

Правда, и «Зениту», и «Спартаку» не удалось добиться успеха в своих очередных матчах в еврокубках. Петербуржцы в Лиге чемпионов уступили итальянскому «Ювентусу» 0:1, пропустив на самых последних минутах, а москвичи в Лиге Европы проиграл английскому «Лестеру» в Лиге Европы 3:4, хотя после первого тайма вели с разницей в два мяча.

В двух других встречах очередного игрового дня «Уфа» примет на своем поле казанский «Рубин», а грозненский «Ахмат» сыграет с екатеринбургским «Уралом».