Министр финансов Великобритании сегодня встретится с руководством телекомпаний. Это произойдёт за несколько дней до представления в парламенте проекта бюджета на ближайшие три года.

Уровень безработицы в Британии из-за ситуации с ковидом может вырасти, этого не исключает министр финансов страны. Риши Сунак ранее в этом месяце объявил о продлении программ поддержки населения. Одной из них стала программа по созданию рабочих мест для молодых специалистов, которые получают пособия. При этом как отмечает британский сайт BBC, предполагалось, что с её помощью до конца года возможность найти работу получат 250 тысяч человек, но по официальной статистике это смогли сделать примерно втрое меньше жителей королевства. Власти также продлят программу, которая помогает людям, потерявшим из-за пандемии работу, устроиться на новое место. Весной министр финансов объявил, что правительство выделяет бизнесу более 100 миллиардов фунтов помощи в условиях пандемии. При этом чиновник признал, что сокращения налогов в стране не произойдёт, пока ситуация с госрасходами, которая ухудшилась из-за возросших трат во время коронавируса, не придёт в норму.

Оппозиция критикует меры, предложенные британскими властями, и называет их недостаточными.