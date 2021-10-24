Все больше регионов вводят систему цифровых кодов при входе в общественные места.

В Карелии, Забайкальском крае и Северной Осетии наряду с десятками других регионов решили уже со следующей недели ввести обязательные графические коды о прохождении вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте. Они понадобятся на массовых мероприятиях. В Осетии коды нужны также при посещении общепита, бассейнов, фитнес-центров и кинотеатров, в Забайкалье – гостиниц и музеев.

Культурные учреждения уже начали разъяснять свой порядок работы. Так, в Большом театре в Москве отметили, что у всех, кто по тем или иным причинам не может получить цифровой код, есть возможность сдать билеты в кассу, так как с 28 октября без подтверждения наличия иммунитета к коронавирусу в здание пускать не будут. При этом, по словам мэра Сергея Собянина, такие меры в театрах и музеях Москвы вводятся надолго.

В России из-за роста числа заболевших коронавирусом с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Школьников на это время отправили на каникулы.