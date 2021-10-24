Tesla на фоне повышенного спроса подняла цены на флагманские модели электромобилей

Model S и Model X теперь стоят на 5 тысяч долларов дороже – почти 95 и 105 тысяч долларов соответственно. Сетевое издание Electrek пишет, что даже несмотря на возросшие темпы производства, компания все равно не успевают за спросом. Это приводит к задержкам при поставках.

Tesla закончила третий квартал с рекордной прибылью более полутора миллиардов долларов.