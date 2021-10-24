Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:07, 24 октября 2021

В Нигерии из исправительного центра сбежали более 800 задержанных

Это произошло после того, как на объект совершили нападения боевики, сообщает национальное информагентство со ссылкой на представителя тюремных властей штата. Они устроили перестрелку с охраной, а затем взорвали стены динамитом.
Сбежавшие находились в предварительном заключении в ожидании суда. За несколько часов полиции удалось схватить более 260 беглецов. О судьбе остальных ничего не известно.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин о Нобелевской премии мира «Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии…»

5 332 6 54508 17.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Роль Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна Мы должны понимать, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике «холодной войны»...

5 104 6 6185 21.10
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Почему необходимо остановить поезд из прошлого Германия вину признала и раскаялась, даже платит за нее, в том числе и деньгами, немцы — в массе своей — испытывают чувство вины, сокрушаются, как это могло случиться с ними, и делают все, чтобы не было вероятности повторения…

5 235 6 18551 18.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Полиция ФРГ нашла крайнего Причём, никого не интересует, что прибывают в ЕС не белорусы (если не считать Светлану Тихановскую, конечно, и ее окружение), а арабы из кризисных регионов Ближнего Востока и Северной Африки…

5 94 6 9231 22.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Россия ничего не боится Но Россия действительно опасается, что любое дальнейшее расширение альянса, как это происходило и до сих пор, будет продолжать разделять Европу, перенося пришедшую на смену Берлинской «брюссельскую стену» все дальше и дальше на Восток…

5 62 6 6407 22.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Коллеги в Брюсселе, найдите управу на своих доморощенных русофобов Журнал Forbes назвал газовый кризис в Европе наказанием от РФ за высокомерие. Как говорил классик, «по форме правильно, а по существу сплошное издевательство»...

5 61 6 8517 18.10
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отрицательный отбор Технология «умного голосования» всегда была глубоко порочной и политически безнравственной, ориентированной на то, чтобы создать иллюзию успеха с помощью реально «перспективных и ресурсных» кандидатов…

5 162 6 24301 19.10
Блоги

+ Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Видео и полная стенограмма

5 119 6 18090 21.10
8читать ;смотреть
Блоги

«Действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге они не заинтересованы» Заявление МИД России об ответных мерах на решения Североатлантического альянса в отношении Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе…

5 73 6 12441 18.10
Блоги

Олег Дерипаска: Не перестаю удивляться тупости части американского истеблишмента В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается…

5 267 6 46367 20.10
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Руководитель города Томска Саул Куравский подозревается в причастности к массовым убийствам 1937-1938 годов Писал доносы в НКВД на собственных подчиненных…

5 48 6 8344 23.10
Блоги

+ В Москве из-за сильного ветра повреждён один из зубцов кремлёвской стены 00:16 В Москве из-за сильного ветра повреждён один из зубцов кремлёвской стены Корреспондент «Эха Москвы» написал, что когда он пытался сфотографировать место инцидента, некий сотрудник в штатском потребовал у него удалить эти фотографии…

5 215 6 37891 22.10
8читать ;смотреть
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Оперсовещание Западно-Сибирского НКВД СССР: организация массовых убийств 1937-1938 годов Решаемая задача – подготовка и организация массовых убийств советских граждан…

5 45 6 17678 17.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зеленский и Анналы Малороссии В своем выступлении бывший стендапер (а бывают ли они бывшими?) обратился к истории. А такое, как известно, мы любим, ибо в исполнении киевского режима это всегда успех…

5 159 6 29914 18.10
Блоги

+ Башкирские полицейские жестко задержали пенсионерку за нарушение требований самоизоляции Башкирские полицейские жестко задержали пенсионерку за нарушение требований самоизоляции На видео сотрудники МВД вывели 65-летнюю женщину из автобуса и повалили ее на землю…

5 120 6 40542 17.10
8читать ;смотреть
Блоги

Наталья Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире О назначении Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября…

5 80 6 18998 20.10

Популярное за неделю

Новости

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с коронавирусом По данным местного издания Сиб.фм, в больнице он находится со среды…

5 3 6 2557
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Знакомая песня: одинокая Россия желает познакомиться. Неужели кто-то в мире поверит в этот брачный крик голодного вампира?..

5 26 6 78564 20.10
#слушать 52:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
По вашему, локдаун — это…?
5 24 6 3132 20.10
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

+ И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются 01:11 И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются Они ни черта не понимают, что происходит и городят про заразных «иммунных» и «стерильных с ПЦРами»...

5 272 6 411688 19.10
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Ковидный ад Ковидный ад Нет ни одного объяснения, почему в Россию не ввозят те же «Модерну» или Pfizer, кроме одного-единственного: это очередная геополитика, где люди — расходный материал…

5 151 6 214866 17.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9300479
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5062830

Сегодня в эфире