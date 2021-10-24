В Нигерии из исправительного центра сбежали более 800 задержанных

Это произошло после того, как на объект совершили нападения боевики, сообщает национальное информагентство со ссылкой на представителя тюремных властей штата. Они устроили перестрелку с охраной, а затем взорвали стены динамитом.

Сбежавшие находились в предварительном заключении в ожидании суда. За несколько часов полиции удалось схватить более 260 беглецов. О судьбе остальных ничего не известно.