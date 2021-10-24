Власти США работают над расселением 55 тысяч афганцев, эвакуированных на американские военные базы

По данным телеканала CNN, администрация Джо Байдена запускает программу, которая позволит им работать в сети поддержки правительственных ведомств в разных городах Соединенных Штатов. Помимо этого будут восстановлены закрытые при Дональде Трампе центры для мигрантов. Часть афганцев планирует подселить в американские семьи, участвующие в благотворительных программах.

По подсчетам журналистов, с середины августа в США были эвакуированы более 60 тысяч афганцев, оказывавших различную помощь американским военным. Это произошло после того, как власть в стране захватило движение «Талибан*» (признанно в России террористическими запрещено).

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.