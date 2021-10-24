В РПЦ исключили введение обязательной вакцинации для священников

Об этом сказал председатель синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отметивший что церковь «выступает за свободное решение человека». Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион говорило, что священники обязаны сделать прививку, так как находятся в постоянном контакте с очень большим числом людей. Он также называл неразумными доводы тех, кто опасается, что вакцинация приведет к другим болезням.
2021-10-24T05:06:42+03:00
2021-10-24T05:06:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 24 октября 2021
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