Российские фигуристки лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США

Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына заняли в Лас-Вегасе первые три места. Также этой ночью в ритм-танце выступили дуэты. Первыми стали американцы Мэдисон Хаббеел и Закари Донохью, вторыми их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третьими – канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен.

Произвольные программы у женщин и танцевальных дуэтов пройдут в ночь на понедельник по московскому времени.