Американский институт киноискусства учредил стипендию памяти оператора, погибшей на съёмках

Галину Хатчинс случайно застрелил актер Алек Болдуин. В оружии, из которого он выстрелил во время репетиции, по предварительным данным, оказался один боевой патрон. Ранение также получил режиссер.

Болдуин заверил, что сотрудничает с полицией для выяснения всех обстоятельств инцидента. Обвинения в связи со случившимся пока никому не предъявлены.