В Грузии из-за аварии на несколько часов прервалось движение по железной дороге

Поезда были остановлены после того, как линия высокого напряжения государственной электросистемы упала на контактную линию и повредила ее, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на оператора железной дороги. Из-за этого было парализовано сообщение между Тбилиси и другими городами страны — Батуми, Поти и Зугдиди. Пассажирам предлагалось воспользоваться автобусами. Сейчас движение по железной дороге уже восстановлено.
2021-10-24T04:08:58+03:00
2021-10-24T04:08:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 24 октября 2021
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