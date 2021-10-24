В Грузии из-за аварии на несколько часов прервалось движение по железной дороге

Поезда были остановлены после того, как линия высокого напряжения государственной электросистемы упала на контактную линию и повредила ее, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на оператора железной дороги. Из-за этого было парализовано сообщение между Тбилиси и другими городами страны — Батуми, Поти и Зугдиди. Пассажирам предлагалось воспользоваться автобусами. Сейчас движение по железной дороге уже восстановлено.