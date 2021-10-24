Жителей Великобритании призвали сделать третью прививку от коронавируса

В своем обращении премьер министр Борис Джонсон сказал, что жители королевства смогут победить эпидемию лишь в том случае, если будут прислушиваться к ученым и заботиться друг о друге. Он сказал, что обращается и к тем, кто подходит под критерии так называемой бустерной вакцины, и к тем, что еще не получил вторую дозу. Сейчас пройти ревакцинацию могут те, кому исполнилось 50 лет, медицинские работники, сотрудники домов престарелых и лица с ослабленным здоровьем.

По последним подсчетам властей, в Великобритании полностью привиты почти 80% жителей старше 12 лет.