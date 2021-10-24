В Колумбии задержан самый разыскиваемый преступник страны

Даиро Антонио Усугу – лидер наркоторговцев из «Клана дель Гофо» по прозвищу Отониэль. Как сообщает агентство Рейтер, спецоперацию в сельской местности колумбийской провинции Антьокия проводили вооруженные силы. Колумбийский президент Иван Дуке сказал, что это самый большой удар по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране в этом веке. Глава государства сравнил этот удар только с падением Пабло Эскобара в 1990-х.

Поимки Отониэля добивалось и США. За помощь в его поиске американское правительство назначило награду в 5 миллионов долларов.