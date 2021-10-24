Россия определила, кто будет выступать на зимней Олимпиаде в Пекине

Список кандидатов опубликован на сайте национального Олимпийского комитета, в перечень вошли 599 спортсменов. Россияне будут бороться за медали во всех 15 дисциплинах.

Сами Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российская сборная, также, как и на прошедшей летней Олимпиаде не сможет выступать под национальным флагом и гимном. Ограничения, которые распространяются на крупные международные турниры, останутся в силе до конца следующего года