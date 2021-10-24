В США умер российский ученый и бизнесмен Валентин Гапонцев

Как пишет журнал Forbes, российский миллиардер скончался еще в пятницу после продолжительной болезни. Ему было 82 года.

Известность Гапонцеву принесли научные разработки в области лазерной физики. Он прожил в Соединенных Штатах более 20 лет, где руководил созданной им компанией по производству волоконных лазеров. Продукция его фирмы используется в автомобильной, авиационной, тяжелой и транспортной промышленности, в ядерной и солнечной энергетике, телекоммуникациях и других отраслях.