Рейтинг Джо Байдена рекордно снизился за 9 месяцев президентства

Он упал больше чем на 11 процентных пунктов, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на исследование американского института общественного мнения Gallup. Это больше, чем у любого другого главы Белого дома со времен Второй мировой войны. Эксперты объясняют это продолжающейся эпидемией коронавируса, выводом войск из Афганистана, а также проблемами в экономике. По оценкам исследователей, рейтинг Байдена сейчас находится ниже отметки в 45%.
2021-10-24T03:07:16+03:00
2021-10-24T03:07:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 24 октября 2021
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