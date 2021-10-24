Рейтинг Джо Байдена рекордно снизился за 9 месяцев президентства

Он упал больше чем на 11 процентных пунктов, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на исследование американского института общественного мнения Gallup. Это больше, чем у любого другого главы Белого дома со времен Второй мировой войны. Эксперты объясняют это продолжающейся эпидемией коронавируса, выводом войск из Афганистана, а также проблемами в экономике. По оценкам исследователей, рейтинг Байдена сейчас находится ниже отметки в 45%.