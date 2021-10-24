Россиян, желающих получить американскую визу, Госдеп внес в категорию так называемых «бездомных национальностей»

Как уточняется на сайте американского внешнеполитического ведомства, к «бездомным» заявителям относят граждан тех стран, где нет консульского представительства США или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет дипломатам рассматривать заявки. Тогда эти заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. Уточняется, что россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.
2021-10-24T03:06:38+03:00
2021-10-24T03:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 24 октября 2021
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