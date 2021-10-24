В РПЦ пообещали лишить наград сотрудников ФСИН, причастных к изнасилованиям заключенных

Это произойдет, если подтвердится вина надзирателей, сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он уточнил, что речь идет не об общецерковных наградах, а о местных, епархиальных. Ранее появилась информация, что ими награждали некоторых сотрудников Саратовского ФСИН.

Общественный проект Gulagu.net в октябре начал публиковать видеозаписи о пытках и издевательствах над заключенными в системе ФСИН. Архив удалось получить благодаря бывшему осужденному программисту Серею Савельеву. Он попросил политическое убежище во Франции.