По всей территории ЮАР из-за поломок на электростанциях ввели веерное отключение света

Государственный оператор Eskom сообщает на своем сайте о второй степени экономии – как отмечает агентство РИА Новости, это значит, что у жителей не будет электричества в общей сложности пять часов в сутки. Веерные отключения могут продлиться в течение недели, если специалисты не смогут быстро устранить неполадки.

Мощная энергетическая база была создана в ЮАР в 1970-е годы. Однако со временем слабый менеджмент и низкая культура обслуживания привела к регулярным проблемам в этой сфере.