С советника губернатора Орловской области, называвшего медика «балаболом», взыскали 50 тысяч рублей

О решении апелляционного суда сообщает агентство РИА Новости. В ходе повторной экспертизы было установлено, что в высказываниях Сергея Лежнева содержится негативная информация о фельдшере Дмитрии Серегине, а слова «пустобрех», «псевдополитик» и «полный неуч» являются унизительными.

Местная пресса писала, что в прошлом году медработник оценил ситуацию со здравоохранением в области словом «вакханалия». После этого советник губернатора обрушился на фельдшера с критикой в соцсетях