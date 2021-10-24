В МВД смерть мужчины, жаловавшегося на избиение полицейскими, объяснили эпилептическим приступом

В управлении ведомства по Краснодарскому краю газете РБК рассказали, что ранее судимый 45-летний местный житель был задержан за хулиганство. Он говорил о плохом самочувствии, но медики не увидели необходимости в оказании помощи и мужчину увезли в отделение. После суда, назначившего ему штраф, нарушителя отпустили. Затем в магазине у него случился приступ, и он ударился головой, пояснили в МВД.

Сетевое издание «Ридус» пишет, что речь идет о 45-летнем Георгии Кавелидзе. По выражению его матери, она забрала его из отделения «в побитом состоянии». После этого, как утверждает женщина, он впал в кому и умер через неделю в больнице.