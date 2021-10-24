В Петербурге в нерабочие дни закроют рестораны и магазины, за исключением продовольственных и аптек

Власти города объявили о карантине с 30 октября по 7 ноября. В этот период должны быть закрыты салоны красоты, фитнес-центры и бассейны, кинотеатры и концертные залы. Общепит сможет работать навынос и на доставку. В театры и музеи будут пускать по QR-кодам или со справкой о медотводе. Стоматологи и ветеринары смогут оказывать только экстренную помощь.

В связи со всплеском заболеваемости коронавирусом в Москве нерабочие дни объявили с 28 октября. В городе вводятся схожие с Петербургом ограничения.