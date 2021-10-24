На острове Пальма, где продолжается извержение вулкана, произошло мощное землетрясение

По оценкам специалистов, оно стало самым сильным за последние полтора месяца – его магнитуда составила 4,9, передает агентство РИА Новости. Главный конус вулкана снова обрушился. Судя по кадрам в социальных сетях, из-за подземных толчков лава стала выходить на поверхность еще интенсивнее.

Из-за стихийного бедствия эвакуированы свыше 7 тысяч жителей острова в Канарском архипелаге. Разрушены полторы тысячи строений, информации о жертвах нет.