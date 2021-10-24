Российский боец Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона

Бой закончился в первом раунде: меньше чем через три минуты Емельяненко серией ударов в голову отправил оппонента в нокаут. Турнир по смешанным единоборствам MMA Bellator прошел в Москве.

Нынешний бой стал для россиянина первым за последние два года. Теперь на его счету 40 побед и 6 поражений. Ранее Емельяненко допускал, что закончит карьеру, однако в апреле сказал, что планирует провести два боя, один из них – субботний.