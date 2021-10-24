В мексиканскую столицу движется шеститысячный караван мигрантов

Он организованно выдвинулся с юга страны. Беженцам из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Гаити предстоит преодолеть пешком больше тысячи километров, передает местная радиостанция «Формула». В Мехико они собираются попросить у властей разрешения остаться в республике. Правозащитники призвали силовиков обеспечить безопасность каравана. В этом году сотрудники Миграционной службы и Нацгвардии уже разгоняли крупные группы мигрантов, пытавшихся добраться до США.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», за последний год на американской границе задержали свыше полутора миллионов человек. Представители Республиканской партии обвиняют президента в том, что его обещание дать мигрантам гражданство спровоцировало их колоссальный наплыв.