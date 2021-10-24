В Австрии тяжелобольным людям разрешат воспользоваться правом на непрямую эвтаназию

Агентство АРА сообщает, что новый закон подразумевает снятие запрета на помощь в самоубийстве. Пациенту по его желанию дадут препарат, который приведете к смерти. Разрешение при этом должны дать два врача, один из которых – специалист по паллиативной медицине.

Как отмечает «Новая газета», среди европейских стран эвтаназия разрешена в Испании, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. В Германии тяжелобольной пациент или его родственники могут попросить прекратить поддерживающую терапию.