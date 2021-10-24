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01:07, 24 октября 2021

В Австрии тяжелобольным людям разрешат воспользоваться правом на непрямую эвтаназию

Агентство АРА сообщает, что новый закон подразумевает снятие запрета на помощь в самоубийстве. Пациенту по его желанию дадут препарат, который приведете к смерти. Разрешение при этом должны дать два врача, один из которых – специалист по паллиативной медицине.
Как отмечает «Новая газета», среди европейских стран эвтаназия разрешена в Испании, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. В Германии тяжелобольной пациент или его родственники могут попросить прекратить поддерживающую терапию.


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