В калужской колонии, по данным адвоката, более полусотни заключенных в знак протеста вскрыли себе вены

Они жалуются на избиения и условия содержания пишет интернет-издание «Медиазона*» (признано иностранным агентом). Защитник Юлия Чванова рассказала журналистам, что одного из осужденных увезли в больницу.

Жалобы начались после того, как ИК-3 возглавил Павел Рыженков – бывший заместитель начальника владимирской колонии, о систематических избиениях в которой писало местное издание «Томикс». Со слов жены одного из пострадавших, после назначения Рыженкова многих заключенных стали отправлять в штрафной изолятор, а новый начальник якобы лично участвовал в избиениях.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.