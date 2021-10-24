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00:07, 24 октября 2021

Актер Алек Болдуин дал показания после смертельного инцидента на съемочной площадке

Алек Болдуин покинул офис шерифа после того, как закончился допрос. Ни ему, ни его коллегам по съемочной площадке пока никаких обвинений не предъявлено. Ход расследования не раскрывается, в том числе нет ответа на вопрос, действительно ли в бутафорском пистолете был боевой патрон вместо холостого. Оружие должно было быть задействовано в одной из сцен фильма, в котором актер Алек Болдуин играл главную роль. Он встретил и случайно ранил режиссера Джоэла Соуса и оператора Галину Хатчинс. Хатчинс была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Состояние режиссера опасений не вызывает. За несколько часов до случившегося, по данным американский СМИ, целая группа специалистов в знак протеста против переработок и нарушений правил безопасности покинула съемочную площадку. Из-за этого подготовку сцены с пистолетом вел недавно нанятый сотрудник. Уточняется, что оружие было неисправным и несколько раз давало осечку, однако его все равно заменять не стали.

После случившегося актер Алек Болдуин в своих соцсетях написал, что шокирован произошедшим и готов полностью сотрудничать с полицией.


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