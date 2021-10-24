В Италии начался суд над бывшим главой МВД, лидером правопопулистской партии Маттео Сальвини

Его обвиняют в превышении полномочий и незаконном удержании и незаконном удержании на судне мигрантов, прибывших в Италию.

Процесс проходит в городе Палермо. Итальянского политика судят за события августа 2019 года. Тогда по версии следствия Маттео Сальвини, известный праворадикальными взглядами, не давал почти 150-ти нелегалам, спасённым в Средиземном море, в течение почти недели высадиться в Италии. Инспекция судна показала, что мигранты находились на нём в очень плохих санитарных условиях. Сальвини уверяет, что решение незаконно удерживать людей на судне было не его. Он согласовал это с Джузеппе Конте, в то время главой правительства. Бывший премьер Италии, кстати, должен выступить свидетелей со стороны обвинения. Показания также дадут действующие министры внутренних и иностранных дел. Повышенное внимание прессы, как ожидается, вызовет и актёр Ричард Гир, который тоже попал в число свидетелей. Позапрошлым летом он привозил продукты беженцам и побывал на судне, где они находились. На критику голливудской звезды Сальвини тогда предложил Гиру забрать с собой спасённых людей.

Бывшему главе МВД Италии может грозить до 15-ти лет тюремного заключения.