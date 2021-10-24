Председатель СК Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Т.Исмаилова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Его адвокат Марина Русакова объявила, что власти Черногории передумали экстрадировать ее подзащитного в Россию после того, как получили из Цюриха документы, что швейцарские власти более не имеют к нему претензий и даже выплатят компенсацию за незаконное преследование.

Ранее там возбудили против Исмаилова дело об отмывании денег – тоже по запросу российских следователей. Но теперь швейцарцы установили, что сведения, представленные русскими в обоснование виновности предпринимателя, были недостоверными.

Русакова также подчеркнула, что решение об отказе в экстрадиции не может быть отменено и обжаловано, а сам Исмаилов планирует жить в Черногории, поскольку там находится его семья.

