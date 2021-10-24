МВД России объявило в розыск белорусского программиста и бывшего российского заключенного Сергея Савельева, который передал правозащитной организации Gulagu.net тысячу видеофайлов с записями жесточайших пыток и изнасилований заключенных по всей стране, от Саратова до Камчатки.

Зампредседателя правозащитной организации «Комитет против пыток» (признанной иноагентом), юрист Ольга Садовская рассказала нашей радиостанции, что Савельеву нечего опасаться, поскольку он попросил политического убежища во Франции.

Вместе с тем Садовская выразила уверенность, что запрос на мораторий в отношении России, который ранее сегодня обещал подать в Интерпол основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, не будет удовлетворен.