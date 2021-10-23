В центре Рима выставлен на продажу особняк с росписями Караваджо, пишет газета La Repubblica

Его продадут на аукционе, начальная цена – 471 млн евро, причем у государства есть право преимущественного выкупа. Здание представляет собой часть некогда обширного загородного комплекса близ знаменитой виллы Боргезе. В XIX веке владельцы начали беднеть, и недвижимость несколько раз перепродавалась по частям.
2021-10-23T23:06:22+03:00
2021-10-23T23:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 23 октября 2021
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