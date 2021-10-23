Футбольный клуб «ЦСКА» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на третью строчку РПЛ

Теперь армейцы уступают лишь другой московской команде, «Динамо», и петербургскому «Зениту».

Матч на столичном стадионе «ВЭБ-Арена» завершился со счетом 3:1. В составе ЦСКА голы забили Чидера Эджуке (57-я минута), Федор Чалов (86) и Антон Заболотный (89). У гостей отличился Иван Сергеев (11).

ЦСКА не проигрывает в РПЛ на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьи). В следующем туре 30 октября ЦСКА на выезде встретится с казанским «Рубином», «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Краснодаром»