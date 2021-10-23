Схему движения на сочинской трассе, где недавно произошла авария с участием Собчак, решили оставить прежней

Схему движения на сочинской трассе, где недавно произошла авария с участием журналистки Ксении Собчак, решили оставить прежней. Это произошло после протестов местных жителей.

Сочинцы выступали против того, чтобы участок длиной около 30 километров становился односторонним. Местные жители вышли на протесты два дня назад, они перекрыли трассу и потребовали вернуть прежнюю схему движения. Эксперимент чиновников жители Сочи и окрестностей, как пишет местная пресса, сразу восприняли «в штыки». Предполагалось, что новая схема позволит разделить транспортные потоки и снизить аварийность. Люди жаловались, что им стало сложнее добираться до дома, отвозить детей в школу и самим ездить на работу. Вместо 20-ти минут, по их словам, на это из-за образовавшихся пробок уходило минимум по 2 часа. Изменить схему движения там решили после ДТП, в которое две недели назад попал автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак. После протестов власти региона решили обсудить ситуацию в министерстве транспорта, где им посоветовали отменить эксперимент. Решение о возвращении прежней схемы движения участники акции протеста встретили радостными криками.

Администрация Сочи пообещала, что впредь все изменения будут проводиться исключительно с учетом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам.