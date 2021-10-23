МВД РФ объявило в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитникам из Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных

МВД РФ объявило в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных. Сергей Савельев записал видеоответ, в котором сказал, что, очевидно, российские власти хотят обвинить его в разглашении государственной тайны. Савельев добавил, что рад, что сейчас находится во Франции, где попросил политического убежища. Между тем, Gulagu.net уже на следующей неделе направит в Интерпол исчерпывающие материалы, показывающие суть пыточного конвейера в России.