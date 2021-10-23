В Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун

Приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Об этом сообщается со ссылкой на городские власти. Также на этот период приостанавливается допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, на другие объекты развлечения и досуга. При этом музеи и театры в Петербурге смогут работать только при условии допуска зрителей при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации.
2021-10-23T21:40:39+03:00
2021-10-23T21:41:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:40, 23 октября 2021
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