В Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун

Приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Об этом сообщается со ссылкой на городские власти. Также на этот период приостанавливается допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, на другие объекты развлечения и досуга. При этом музеи и театры в Петербурге смогут работать только при условии допуска зрителей при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации.