В Румынии резко ужесточают коронавирусные ограничения

Теперь ношение масок будет обязательно как в помещениях, так и на улице, а для непривитых граждан начнет действовать комендантский час – будет запрещено покидать дома после 8 вечера. Правда пока неясно, как власти намерены следить за соблюдением ограничений и что будет нарушителям.

В стране с населением меньше 20 млн человек ежедневно заражаются около 15000 человек, умирает больше 500, или 226 на миллион населения, в десять раз больше, чем в среднем по Евросоюзу. По доле вакцинированных Румыния – вторая с конца в ЕС (29%, это даже хуже чем в России. Румынии уступает лишь Болгария).