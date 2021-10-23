В Петербурге власти могут ввести частичный локдаун по образцу московского, пишет со ссылкой на источники «Фонтанка.ру»

В Петербурге власти могут ввести частичный локдаун по образцу московского, пишет со ссылкой на источники местное издание «Фонтанка». Ужесточить ковидные ограничения могут с 30-го октября, когда в стране объявлены общефедеральные нерабочие дни.

В столичном регионе закроют все, кроме продуктовых, аптек и больниц, а также театров и музеев, но те будут пускать посетителей только с цифровыми кодами о вакцинации либо недавно перенесенном заболевании. Причем действовать все это начнет даже на два дня раньше, чем национальные нерабочие дни, в четверг 28-го октября.